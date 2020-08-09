انتظام الامتحانات في "تربية الإسكندرية" بعد تعرضها لحريق

تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية لطلاب المرحلة الرابعة.

واطمأن نائب رئيس جامعة الإسكندرية، خلال الجولة على انتظام الامتحانات عقب اندلاع حريق محدود بقاعة الندوات بكلية التربية، بسبب ماس كهربائي.

كان حريق محدود اندلع، صباح اليوم، بقاعة الندوات بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي، وذلك حدوث دون أي إصابات أو خسائر.

وأوضح بيان صادر عن إدارة الجامعة، أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدا انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية دون تأثير للحريق.