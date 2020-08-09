طقس الغد مائل للحرارة.. وأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الاثنين، إذ متوقع تكون الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل ليلًا، فيما يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلًا، ويكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، إذ يتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، يقول الخبراء إنّها معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 26

مطروح 29 23

السلوم 32 23

سيوة 36 24

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 37 26

نخل 37 20

نويبع 36 28

طابا 36 28

كاترين 30 20

الطور 35 28

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 40 24

أسيوط 41 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 43 28

أسوان 43 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 44 30

شلاتين 37 28

أبو رماد 37 29

حلايب 35 30

رأس حدربة 35 30