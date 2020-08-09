عبدالغفار: تعديل نظام الامتحانات لا يمس استقلال الجامعات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي، إن جائحة كورونا جعلتنا نجري تعديلات قانونية نواجه بها أي أزمة سواء كانت كورونا أو غيرها تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إجراءات للمواجهة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وينص التعديل بإضافة مادة جديدة برقم 197 مكرر تجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الامتحانات من خلال وضع خيارات متعددة في حالات الضرورة لمواجهة أي أزمات، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف - خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم - أنه لا مساسا باستقلالية الجامعات والحديث في هذا الأمر هو مزايدة في غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري.

وأكد أنه لا يوجد أي أداة لتدخل في مناهج التعليمية أو إدارة شؤونها الجامعات، لأنها مستقلة تعليميا وإداريا بموجب الدستور.

ولفت أن النص المقدم منضبط تشريعيا ومنح للوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقها أيضا، ووضع شرطا يوجد ظرف وضرورة وليس بشكل مطلق.