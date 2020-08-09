15 أغسطس آخر موعد لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن آخر موعد لتلقي المنصة الإلكترونية لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية هو منتصف شهر أغسطس الجاري، وذلك ضمن الاهتمام الذى توليه الوزارة بتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أول شهر يوليو الماضي في تلقي طلبات تسجيل تركيب العدادات الكودية لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، وتمثلت أهم الشروط في تقديم صورة إيصال الممارسة، أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التى قام بسدادها.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017، بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التى تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، وذلك لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.