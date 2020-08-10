طالب يعترف بتفاصيل قتل والده عقب الحكم عليه: كان بيقولي يا مدمن

"أنا مكنش قصدي أقتله.. هو اللي كان بيضربني وكان بيقولي يا مدمن ...هو كان حارمني من الفلوس" بهذه الكلمات دافع بصوت جهور من داخل قفص الاتهام، الابن العاق المتهم بقتل والده، وأضاف المتهم عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد "أن والده تسبب فى ضياع مستقبله بسبب عدم اهتمامه".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي وخالد الشلقامي، عاقبت طالب جامعي بالسجن المؤبد بتهمة قتل والده بمدينة نصر.

وجاء فى قرار الإحالة أن المتهم قام بقتل والده المجني عليه "أحمد.م" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن باغته بعدما آمن له والده وأعد له وجبة طعام وشراب ثم سدد له عدة طعنات وضربات غدر قاصدا من ذلك إزهاق روحه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وقال المتهم في محضر التحقيقات، إن والده حرمه من الميراث بسبب الإدمان.

كما اعترف المتهم أنه حال تواجده رفقة والده بمسكنه أعد له شراب الشاي واحتسياه معا بعد تناول وجبة الغداء ثم غافل الضحية واستل سكين المطبخ واعتدى على المجني عليه به محدثا الإصابات التي أودت بحياته بسبب إدمان الاستروكس.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بمقتل موظف بالمعاش على يد نجله، وتم ضبطه وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.