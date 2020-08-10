"كيرة والجن".. فيلم يجمع بين "الشبح" و"الزيبق" في سينما 2021

ينتظر عشاق السينما، الإعلان عن انتهاء تصوير فيلم كيرة والجن، الذي يجمع للمرة الأولى بين النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، بعد تألقهما سويًا في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

جلسات عمل مكثفة يعقدها المخرج مروان حامد، بعد استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" في شهر يوليو الماضي، بعد أن توقف العمل على إثر تداعيات فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرًا الذي تسبب في توقف جميع مناحي الحياة.

فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، الذي سبق وتم تحويل روايته المتمثلة في "تراب الماس" و "الفيل الأزرق" إلى أعمال سينمائية، الأول بطولة أسر ياسين وماجد الكدواني ومنة شلبي وإياد نصار وشيرين رضا، و الثاني من بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي.

ويعد فيلم "كيرة والجن" المرتقب عرضه مع موسم 2021، التعاون الخامس بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، حيث سبقها أفلام الفيل الأزرق بجزأيه الأول والتاني، والأصليين، و تراب الماس.

فيلم "كيرة والجن"، يتناول حكايات مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919، ويجسد كريم عبدالعزيز، خلال الأحداث شخصية "كيرة"، بينما يذهب دور "الجن" إلى أحمد عز، الذي قال في تصريحات لـ "الوطن"، إنّ أحداث الفيلم تتناول تأثير الاستعمار الإنجليزي في مصر، خلال الفترة من 1906 حتى 1920، مضيفًا أنّه سعيد بتعاونه مع النجم كريم عبدالعزيز، ويعتبر نفسه واحدًا من جمهوره.

المخرج مروان حامد، سبق وقال لـ "الوطن"، إن فيلم "كيرة والجن" يعكس نضال الشعب المصرى، ويرصد بطولات حقيقية منذ 100 عام مضت، إذ يتناول قصصاً لأبطال من المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، علماً بأن هذه الحقبة الزمنية غير معلومة للعديد من الفئات، نظراً لعدم تعرض السينما إليها بشكل كبير، "لذا وجدتها فرصة لإبراز تضحيات أبناء هذا الشعب فى الفيلم، وذلك عبر شخصيتين يجسد دورهما النجمان أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والفيلم يحمل جانباً تاريخياً بكل تأكيد، ولكنه ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن".

فيلم "كيرة والجن" من إنتاج شركة سينرجي، وبشأن الأنباء التي ترددت حول تفاوض منصة Netflix على شراء حقوق عرض الفيلم قبل عرضه سينمائيًا، نفى مصدر لـ "الوطن" صحة ذلك وتأكيده أن التكلفة الإنتاجية للفيلم تتخطى الـ 60 مليون جنيه ما يجعل إجراء بيعه للمنصات صعبًا للغاية، لأن قيمة البيع لن تغطي قيمة هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن الفيلم من المقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

فيلم "كيرة والجن" يضم عددًا من الفنانين منهم هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، وعددًا من ضيوف الشرف منهم، روبي، إياد نصار.

ومن الأعمال الفنية التي قدمها أحمد عز، "الشبح، الرهينة، ولاد رزق، الممر، الخلية"، ومسلسلات منها "أبو عمر المصري، الإكسلانس، الأدهم".

ومن الأعمال التي قدمها كريم عبدالعزيز، "الفيل الأزرق، أولاد العم، حرامية في تايلاند، الباشا تلميذ، نادي الرجال السري"، ومسلسلات منها " الزيبق، وش تاني، الهروب".