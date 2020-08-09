عاجل.. وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي عن عمر ناهز الـ72 عاما

أعلن الفنان مفيد عاشور عبر صفحته على "فيس بوك" عن وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، فكتب: "وداعاً الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

ونعاه الفنان أحمد صيام عبر "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقي الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوي اللهم اغفر له وارحمه وأدخله فسيح جناتك.. مع السلامة يا إبراهيم".

ولد إبراهيم الشرقاوي عام 1948، وحصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، ليعمل بعدها في الإذاعة والتليفزيون والمسرح، والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي.

وشارك في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات، من أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله‮، أرابيسك، هارون الرشيد).