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بدء تصويت المصريين بكوريا الجنوبية لليوم الثاني بانتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

محمد علي حسن
02:15 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

انطلقت عملية التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بكوريا الجنوبية، منذ قليل، في تمام 9 صباحا بتوقيت العاصمة الكورية الجنوبية سيول، و2 صباحا بتوقيت مصر، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

 ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.

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