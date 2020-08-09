"النقد الدولي": لن تمنح قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، أنه لن يتم منح قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل .

فيما أوضح البيان الختامي لمؤتمر المانحين بشأن لبنان، أن المجتمع الدولي لن يخذل الشعب اللبناني

واتفق المانحون وفقا للبيان الختامي للمؤتمر، الذي صدر قبل قليل على حشد موارد مهمة للبنان، خلال أيام والالتزام بتقديم المساعدات مباشرة للبنانيين.

وطالبوا وفقا للبيان بتحقيق موثوق ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، فضلًا عن مطالبة السلطات اللبنانية بالبدء سريعًا بالإصلاحات.

وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمر المانحين للبنان، بقوله إن "دور المجتمع الدولي، هو أن يكون في صف الشعب اللبناني".

وقال "ماكرون"، إن المساعدات يجب أن تصل إلى لبنان، بأسرع وقت ممكن منوها إلى أن الأمم المتحدة، يجب أن تعمل على مراقبة وتنسيق المساعدات المقدمة للبنان.