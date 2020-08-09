تعقيم اللجان الانتخابية بمدينة رأس البر استعدادا لمجلس الشيوخ

طهر قسم المكافحة بالوحدة المحلية بمدينة رأس البر مقار اللجان الانتخابية وهما لجنتين بمدرسة رأس البر الابتدائية المشتركة ومدرسة رأس البر الرسمية للغات.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن استعدادات الوحدة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي سيجري انعقادها يومي 11، و12 من أغسطس الجاري.

ودعت الوحدة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لما تمثله من واجب وطني مع الالتزام بالتعليمات والاجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.