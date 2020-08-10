سفيرة مصر بنيوزيلندا: مفيش حد هييجي مقر اللجان وهنبعت بالبريد

قالت السفيرة دينا السطيحي سفيرة مصر بنيوزيلندا إنهم بدأوا استقبال تصويت المصريين لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إن المواطن المصري من حقه اختيار أسماء المرشحين ثم إرسالها بالبريد للسفارة، مؤكدة أن الانتخابات هذا العام غير تقليدية بكل المقاييس.

وأوضحت السطيحي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن تكون طريقة تصويت المصريين في الخارج بالبريد، مضيفة: "مفيش حد هييجي مقر اللجان وقبل الانتخابات اتفقنا مع 5 شركات بريد خاصة أنهم على مدار اليوم من الاتنين إلى الأربعاء أي حاجة توصل لهم بيبعتوها لنا على طول".

وأشارت إلى أن أعضاء لجنة الانتخابات متواجدين في السفارة، لافتة إلى أنهم يجيبون على استفسارات أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا، مؤكدة أن السفارة لم يصل إليها حتى الآن أي استفسارات.

وأكدت أن المواطنين سألوا عن المرشحين وتفاعلوا معهم ومع برامجهم، مضيفة: "أنا إمبارح كنت بدور وبشوف المعلومات المتاحة ومكنتش كتير وكل واحد بيعمل اللي عليه".