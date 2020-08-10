راغب علامة: الإجرام عند سياسيي لبنان لا حدود له

علق الفنان راغب علامة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على الأحداث الجارية في لبنان وذلك بعد الانفجار الذي حدث ببيروت، وخلّف مئات من القتلى والجرحى.

وقال راغب: "كمية الإجرام والحقارة عند سياسيي لبنان لا حدود لها.. الضحايا لا زالوا تحت الأنقاض ومئات آلاف العائلات بيوتهم مدمرة والمصيبة الجريمة تاريخية والناس لم تعد تعرف ماذا تفعل".

وتابع: "لكن حضرات السياسيين مش هاممهم إلا الاستغلال السياسي للجريمة.. لكي يعززوا مواقعهم في المجالس المقبلة.. مجرمون".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، حينها بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين بسبب الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.