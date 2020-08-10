"باول أيرليش" الألماني: إصدار تصريح للقاح ضد كورونا بنهاية العام

قال كلاوس سياشوتيك رئيس معهد "باول أيرليش" المسؤول عن إصدار تصاريح اللقاحات في ألمانيا، إنه سيجري إصدار تصريح للقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد -19"، في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأضاف سياشوتيك، في بيان اليوم، أن إصدار تصاريح اللقاحات مرهون بنجاح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد فاعلية اللقاح للحماية من الإصابة، معربا عن تفاؤله بشأن النتائج الأخيرة.

ويأتى ذلك في وقت اندلعت فيه المظاهرات في مدن شتوتجارت ودورتموند وبرلين، للمطالبة برفع القيود على الحياة العامة وقيود التباعد وارتداء الكمامات ضد وباء كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أنه جرى تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا، منذ بداية الجائحة إلى 216 ألفا و327 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن بيانات المعهد، أنه جرى الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و197 حالة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن هناك 9700 حالة نشطة بكورونا المستجد، بينما تعافى حتى الآن، 197 ألفا و400 حالة.