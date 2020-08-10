مد أجل الحكم على متهمين اثنين في "اللجان النوعية" لـ16 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم، مد أجل الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 16 أغسطس الجاري، لحضور المتهمين من محبسهما.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللي.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولوا قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون.

ووجهت النيابة لهم اتهامًا بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتأسيس لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها.