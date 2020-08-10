الشباب والأزهر يواصلان "بالأخلاق تستقيم الحياة" عبر فيديو كونفرانس

واصلت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، الاثنين، فعاليات اللقاء الثالث من البرنامج القومي لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية تحت شعار "بالأخلاق تستقيم الحياة"، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب بمحافظة الجيزة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية الملتقيات ودورها في بث وتعظيم القيم الحميدة للمجتمع المصري ودرء الأفكار الهدامة وفتح آفاق أمام الشباب للوعي والانتماء لوطنهم وقضايا مجتمعهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المختلفة.

شارك في اللقاء الدكتور علي مهدي مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر، واستهل مقدمة البرنامج بأنّ الأخلاق قاطرة التنمية الشاملة لمصر، ومنظومة القيم والأخلاق في المجتمع تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزا ووازعا لمزيد من العمل والإنتاج، فضلا عن نشر الرقي والتحضر وازدهار المجالات كافة، من خلال باب الأخلاق الذي تنطلق منه التنمية.

وتنفذ فعاليات البرنامج بمحافظات الجمهورية بـ54 لقاء خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وتستكمل فعاليات البرنامج غدا بمشاركة الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر الفتوى الإلكترونية، ويشارك أعضاء مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ من خلال برنامج ZOOM.