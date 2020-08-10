طقس الثلاثاء حار رطب نهارا وأمطار غزيرة ورعدية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا في محافظات مصر المختلفة، إذ متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا في القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية والغربية مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون حركة الرياح معتدلة.

وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع وجود فرصة لسقوط أمطار في جنوب الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على أقصى الجنوب واليراح معتدلة وتنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة في محافظات مصر غدا

القاهرة الكبرى 34 24

الوجه البحري 34 24

السواحل الشمالية الغربية 30 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 30 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 29

شمال الصعيد 38 25

جنوب الصعيد 43 29