حظك اليوم الثلاثاء 11-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على الصبر والتحمل، كما أنّه يحرص على إتمام المسؤوليات المسندة إليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تميل نحو مناقشة ما لا يعجبك بصراحة ولباقة.. تبدو مسيطرا وتفرض وجهة نظرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر إليك بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.