ضبط عامل يتاجر في الهيروين بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من ضبط عامل يتاجر فى المخدرات بحوزته 13 تذكرة هيروين بالبندر دائرة القسم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من الرائد أحمد عاصم رئيس مباحث قسم شرطة أبو تيج يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم أكدتها التحريات، تفيد بقيام عامل ومقيم دائرة القسم بالإتجار في المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد مأمورية شارك فيها النقيب عمر سيد عبدالسميع، معاون المباحث، أسفرت عن ضبطه وبحوزته 13 تذكرة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وذلك حال مزاولة نشاطه بذات الناحية.

وبمواجهته المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.