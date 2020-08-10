التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الشيوخ

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: إن كل المحافظات استعدت للانتخابات، إذ تواصل الوزير مع المحافظين صباح اليوم.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن غرفة عمليات الوزارة عقدت اجتماعا مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات، وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى لكل الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار إلى أنه سيتم ربط غرفة العمليات على مدار الساعة منذ اليوم وغدا وبعد غد وحتى انتهاء عملية التصويت، كما أن المحافظين أجروا جولات على مقار اللجان الانتخابية للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه جرى تعقيم كافة المقار الانتخابية، كما أن غرف العمليات هدفها تذليل العقبات أمام الناخبين خلال العملية الانتخابية.