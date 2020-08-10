عضو الجالية المصرية بالإمارات: ارتفاع عدد المصوتين في الانتخابات اليوم

قال المستشار مينا زاهر، عضو الجالية المصرية في الإمارات، إن العملية التصويتية في الخارج أمس، شهدت نقصًا في المعلومات ليس من قبل الحكومة ولكن من بعض الإدارات المعنية لبث هذه المعلومات بشكل أكبر من ذلك، ولكن بعد نشر وزارة الهجرة فيديوهات للتسهيل على الناخبين أدى لتشجيعهم.

وأضاف "زاهر"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القنصلية العامة في دبي تقوم بمجهود كبير للتواصل مع هيئة البريد في الإمارات، والتي وفرت بعض الآليات للتسهيل على الناخبين، مؤكدا أن المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم أمس أعطوا انطباعا إيجابيا لباقي المواطنين للإدلاء بأصواتهم، ما زاد عدد المصوتين اليوم.

ووجه الشكر لوزارة الهجرة على استجابتها للمقترحات التي يجري الإفصاح عنها، والآليات الموجودة حاليا للتصويت في الانتخابات، وننتظر دائما التطور الدائم بالنسبة للتكنولوجيا والسوشيال ميديا خاصة أن الفيديوهات التي نشرتها وزارة الهجرة سهلت كثيرا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.