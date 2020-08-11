"العاشقان" يحمل التجربة الإخراجية الوحيدة للممثل البارع نور الشريف

يعد الفنان نور الشريف واحدا من كبار الفنانين في مصر والوطن العربي والذي أحبه وارتبط به الجمهور بشكل كبير، لما قدمه خلال مشواره الفني للعديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا.

خلال مشوار فني امتد خمسين عاما منذ ستينيات القرن الماضي قدم الفنان نور الشريف العديد من الأفلام السينمائية التي جعلته واحدا من أبطال السينما الذين يحرص الجمهور على متابعة أفلامه، كما حقق نجاحا كبيرا في الدراما التلفزيونية على مدار سنوات عديدة بمسلسلات شهيرة.

وبالرغم من موهبته الشديدة وبراعته في الأداء التمثيلي إلا أن عشق نور الشريف للفن لم يتوقف عند هذا الحد فقدم للسينما عددا من الأفلام كـ منتج وساعد العديد من المخرجين في بداية مشوارهم السينمائي.

إلا أن هناك جانبا آخر من شخصية نور الشريف الفنية وهو أنه خاض تجربة الإخراج السينمائي في فيلم واحد وهو فيلم "العاشقان" الذي عرض في عام 2001 وكان من بطولته وبطولة الفنانة بوسي.

جاء فيلم "العاشقان" من تأليف الكاتبة كوثر هيكل وشارك في بطولته عبدالمنعم مدبولي، عزت أبو عوف، رجاء الجداوي وأحمد بدير، وسرد الفيلم قصة محامٍ يدعى صلاح يصاب بصدمة بعد وفاة زوجته عقب إصابتها بمرض السرطان وتركت له ابنة تدعى منال، حتى يلتقى بالمحامية سعاد والتي تدير مكتب والدها المحامي المتقاعد ويعرف أنها مخطوبة لرجل ثري، ومن ثم تتطور العلاقة بينهما إلى صداقة وحب، وتقرر فسخ خطبتها، ويدخل صلاح حياتها، وتتقرب إلى ابنته.

رحل عن عالمنا الفنان نور الشريف في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015 عن عمر ناهز 69 عاما.