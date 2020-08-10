"أبوشقة": معظم الدول الديمقراطية تأخذ بنظام الغرفتين في البرلمان

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أي عملية انتخابية يسبقها عدة ترتيبات، وأولى هذه الترتيبات هي الهيئة الوطنية للانتخابات، التي منحها القانون ضمانات كبيرة للإشراف على العملية الانتخابية بشكل كامل، كما أن الانتخابات تشهد توافقا بالنسبة للأحزاب، تمخض ذلك بتشكيل قائمة وطنية واحدة.

وأضاف "أبوشقة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعب المصري مصمم أننا نكون أمام ديمقراطية، وتفعيل المادة الخامسة للدستور، التي تشير إلى أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية.

وأشار إلى أن معظم الدول الديمقراطية تطبق نظام الغرفتين بالبرلمان، كما أن إجراء الانتخابات يؤكد أننا أمام دولة قوية وجادة في تطبيق الديمقراطية الحقيقية، موجها التحية والشكر لوزير الداخلية والأجهزة الأمنية، لما يبذلونه من جهد في تأمين العملية الانتخابية، وإدلاء الناخب بصوته دون ضغوط سواء خارج مقار الانتخاب أو داخله.