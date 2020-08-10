عصام شعبان عبدالرحيم: أغنية "هنروح الانتخابات" على حسابي علشان مصر

طرح المغني عصام عبدالرحيم، نجل المغني المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، أغنية تحث المواطنين على النزول والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تبدأ غدًا في مصر، عبر صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتحمل اسم "كلنا هنروح الانتخابات".

وتقول كلمات الأغنية، "ياجيرانى يا أهلى يا أصحابى يالا ياحضرات، عشان مصرنا هنروح كلنا على الانتخابات، ماتقولش أنا مش فاضى ولا مشغول ولا مش قادر، مصر اما تنادى لازم ننهض ونقول لها حاضر" .

الإعلام يتحدث عن أهمية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ من أجل رفعة مصر، لذا كان من اللازم الوقوف بجانب البلد، وفقًا لحديث الفنان عصام شعبان عبدالرحيم، لافتًا إلى أنه يأمل أن يرى راية مصر عالية.

وأضاف "عبدالرحيم" لـ"الوطن"، أنه صمم إنتاج الأغنية على حسابه الخاص حبًا في البلد، "عملته مع نفسي في حب مصر، طول ما هي بخير إحنا كمان هنكون بخير، وكل الناس اللي معايا متطوعين من المؤلف للمخرج".

كما أشار المطرب الشعبي، إلى أنه يريد استكمال مسيرة والده الراحل ويتواجد بالغناء في المناسبات الوطنية، "عايز أعمل زي ما أبويا الله يرحمه كان بيحب، أي حد مني أنا وإخواتي يكمل مسيرته مش شرط أنا، إحنا 5 شعبولا".

الأغنية جاءت من كلمات خالد سعيد، وألحان سيد شعبان عبدالرحيم، ومهندس صوت حسام جودة.