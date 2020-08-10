"الصحة": 7 آلاف فرقة طبية و2850 سيارة إسعاف لتأمين انتخابات الشوري

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تواصلا دائما مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل انتخابات مجلس الشيوخ، حيث توجد سيارات إسعاف أمام مقار اللجان الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يوجد 7 آلاف فرقة طبية و2850 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين الانتخابات، كما أن وزيرة الصحة شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا خلال الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتورة هالة زايد، شددت على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من عوامل التهوية داخل اللجان، مناشدا المواطنين ارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية خلال المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح أن الوزارة ستوفر الكمامات والكحول في اللجان الانتخابية مع إجراء تعقيم للجنة كل ساعة، لافتا إلى انه تم تعيين موظف بكل لجنة انتخابية لتنظيم الطوابير والتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.