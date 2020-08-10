انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس.. وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 22 أغسطس الجارى، بعد الانتهاء من اختبارات القدرات للكليات التى يُشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات قدرات، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً فى مجاميع شرائح الشعبة العلمية عن السنة الماضية، وأن عدد طلاب علمى علوم الذين حصلوا على أكثر من 95% يمثل 30.5% من طلاب الشعبة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد تقدم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قريباً.

الإعلان عن مواعيد تقدم الشهادات العربية والأجنبية قريباً

وأكد «عبدالغفار»، خلال جولته التفقدية، اليوم، بمقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والسيد عطا، المشرف على التنسيق، رئيس قطاع التعليم، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، مشدداً على اتباع العاملين بمكتب التنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية تسلُّم الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرهم.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل إلكترونى منذ سنوات وبنجاح، ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة، بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.

وأكد «عبدالغفار» أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالاً للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المسئولة عن متابعة امتحانات الفرق النهائية بالمجلس الأعلى للجامعات لا تزال تتابع عن كثب مهمة اجتياز طلاب الفرق النهائية لامتحاناتهم والحصول على شهادات التخرج بنجاح، وأن الدولة المصرية نجحت فى تجاوز أزمة كورونا فى مجال التعليم والتعليم العالى، من خلال ضمان سير العملية التعليمية بما يحقق أهدافها ويحافظ على مصلحة الطلاب، وشدد على استمرار متابعة الجهود حتى الانتهاء من عملية التنسيق بالكامل، وحتى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية وبدء العام الدراسى القادم.

وأوضح «عبدالغفار» أن خطة العام الدراسى الجديد تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بُعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، وأن التداعيات التى نتجت عن جائحة كورونا أكدت أهمية الانتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت.

وطالب «عبدالغفار» المعاهد العليا الخاصة بضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، موجهاً بضرورة أن يقوم كل معهد بوضع تصور كامل لشكل الدراسة، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أهمية تطبيق نظام «التعليم الهجين» من بداية العام الدراسى القادم، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بُعد، والتعامل مع منظومة التطور الرقمى والإلكترونى، لافتاً إلى ضرورة موافاته بتصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكل معهد خلال 30 يوماً من الآن.

وأوضح الوزير أن الخطة يجب أن تشمل أيضاً إعداد الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بُعد، والتعليم بمقر المعهد، على أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات تدريسية صغيرة، ويكون الحضور فى المعاهد العلمية والمعاهد النظرية لأيام محددة.

وطالب «عبدالغفار» لجان القطاع المختصة بالانتهاء من تعديل وتطوير البرامج والخطط الدراسية للمعاهد الخاصة فى جميع القطاعات، مع أهمية الاستفادة من الظروف التى تمر بها الدولة فى ظل تحديات فيروس كورونا، من خلال مراعاة أن تشمل التعديلات تطويراً فى أساليب وطرق التدريس لتشمل التعليم عن بُعد من خلال البرامج التفاعلية، وكذا تطوير نظم الامتحانات لتشمل الامتحانات الإلكترونية.

وأوصى الوزير بوضع تصور لتعديل القانون رقم 52 لسنة 1970 ليتواكب مع الظروف والتطورات الحالية، وكلف عدداً من المستشارين القانونيين بإعداد هذا التصور خلال شهر من الآن تمهيداً لعرضه على الجهات المعنية لاعتماده، مشدداً على ضرورة التزام المعاهد الخاصة بعدم قيد الطلاب الجدد إلا بناء على كشوف الترشيح التى تصدر من مكتب التنسيق.

من جهة أخرى، كشف السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى ما يقرب من 85 ألف طالب وطالبة على موقع المكتب، مشيراً إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، وأن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأكدت إدارة جامعة هيرتفوردشاير البريطانية أن فرعها التعليمى المستضاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مؤسسة جلوبال الجامعية، فتح باب التسجيل الإلكترونى للطلاب من خلال الموقع الخاص به، حيث أعلن عن خطوات التقديم التى تتم من خلال الموقع الإلكترونى.

وحددت الجامعة التخصصات التى يتم قبول الطلاب بها للعام الدراسى الحالى، وهى: كلية الصيدلة بفرعيها العلوم الصيدلية والصيدلة الإكلينيكية، وكلية الهندسة بفرعيها المدنى والميجاترونكس، وكلية علوم الحاسب الآلى، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الإعلام. وأعلنت المؤسسة منح أوائل الثانوية العامة منحة دراسية مجانية لعدد ٣٠ طالباً من الأوائل على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ٢٠ منحة بنسبة خصم ٥٠٪ على أسعار الجامعة على جميع سنوات الدراسة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للحاصلين على مجموع ٩٧٪. وأضافت أن الجامعة تقدم منح التفوق الأكاديمى لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية بنسبة خصم تصل إلى ٢٠٪ على أسعار الجامعة لوقت محدود، حرصاً منها على تبنى العقول الشابة من خلال دراسات وبرامج متميزة، تقدم إليهم تبعاً لاهتماماتهم وميولهم الشخصية، ومساهمة منها فى صناعة عقول شباب قادرين على الابتكار وتقديم ما هو مختلف حتى تخرجهم، والتحاقهم بسوق العمل.