إعلان قائمة مبدئية لأبطال مسلسل "4 أيام 3 ليالي"

أعلنت شركة الريماس عن تعاقدها مع عدد كبير من النجوم، للمشاركة في بطولة مسلسل "4 أيام 3 ليالي"، تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

وأكد عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة في بيان صحفي، أن المسلسل لم يشهد اعتذار أي فنان أو فنانة جرى ترشيحه للمشاركة في البطولة، وأن الشركة رشحت عدد كبير من النجوم، منهم درة وآيتن عامر وهبة مجدي ودنيا ماهر، وجاري الاتفاق معهن، فيما جرى التعاقد مع كريم عفيفي ومحمود حافظ وميدو عادل.

وأضاف "منصور"، أنه بمجرد الانتهاء من التعاقدات سوف يجري الإعلان عن ذلك، موضحًا أنه حرص على الإعلان عن قائمة الترشيحات بالرغم من عدم الانتهاء من إبرام التعاقدات، بسبب انتشار بعض الأخبار المغلوطة ببعض المواقع الإلكترونية، حيث تحرص الشركة على توضيح كافة الأمور الإنتاجية الخاصة بأعمالها في بيانات رسمية.