عضو تنسيقية الأحزاب: المرأة تُعد الحصان الأسود بالاستحقاقات الانتخابية

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ ذو علاقة متكاملة مع مجلس النواب، واختصاصاته مهمة جدًا للمواطن المصري، مشددة على أهمية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات، قائلة إن مشاركة المرأة بمثابة الحصان الأسود في الاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت "طلعت"، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أن المرأة عامود الخيمة، والرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعما كبيرا للمرأة المصرية، بما منحها حافز أكبر للتواجد، موضحة أن مجلس الشيوخ سيثرى الحياة والمشاركة والسياسية.

وأعربت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن أملها في زيادة تمثيل المرأة المصرية، فترى أن المرأة رقم مهم في الحياة السياسية في مصر ودائما ما تشارك في الاستحقاقات الديمقراطية، موضحة أن التنسيقية عملت خلال الفترة الماضية على توضيح أهمية مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية.

وأشارت إلى أن مجلس الشيوخ يطرح دائما مقترحات قوانين مهمة لمجلس النواب، مطالبة الشباب المصري بالمشاركة في الانتخابات وتجاهل الدعوات المشبوهة، على أن نختار الأفضل لمصر فالتصويت واجب وطني على كل مصري ومصرية.