الانتهاء من تجهيز 28 مقرا انتخابيا لـ"الشيوخ" بالدقي

قررت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالمرور الميداني على المقرات الانتخابية لمتابعة الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى بالتنسيق مع اللواء محمود الميهي نائب مدير أمن الجيزة، وأمل مبروك مدير الإدارة التعليمية بالدقي بالمرور على جميع المقرات الانتخابية بالحي وعددها 28 مقرا وتم الإشراف على أعمال التطهير.

قال عبد الفتاح إنه تم التأكد من مستوى النظافة وتوفير أدوات التعقيم من البوابات والمطهرات ومراجعة مدى صلاحية الإنارة وتوافر طفايات الحريق ومراجعة أدوات العملية الانتخابية من الصناديق المؤمَّنة وخلافه وجارٍ تركيب الفراشة من المظلات لانتظار الناخبين.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه تم ضبط ونش عفش في شارع أحمد الزيات بجوار إدارة المرور يشغل الطريق العام بدون تصريح من الحي والمرور، ويعمل بعد منتصف الليل هروبا من سداد الرسوم المقرر وتم ضبطه وإيداعه في جراج الحي لحين سداد الغرامة المقررة.