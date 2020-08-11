فيديو.. "يا بلدنا ياحلوة" يحقق 19 مليون مشاهدة

حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، 19 مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد أسبوع من طرحها إذ ما زالت تتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مُشاهدة، على الموقع حتى الآن.

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.