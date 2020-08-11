المقرات الانتخابية بالغربية تفتح أبوابها بعد قليل لاستقبال 3 ملايين ناخب

تستقبل اليوم، 804 لجان انتخابية داخل 694 مقرا انتخابيا، في مدن ومراكز محافظة الغربية، 3 ملايين و327 ألفا و350 مواطنا، للإداء بأصواتهم في أول أيام ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يتنافس 29 مرشحا على 5 مقاعد بالمحافظة.

وتشهد المقرات إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، كما أنهت محافظة الغربية، كل الاستعدادات لاستقبال الناخبين، وتطهير وتعقيم المقرات الانتخابية مع توفير كل المستلزمات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على توفير كافة وسائل الراحة للناخبين مع وجود كراسٍ متحركة بكل لجنة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، على أن تكون اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول وخروج المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.