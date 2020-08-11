نواب يطالبون المصريين بالمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

تنطلق بعد قليل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وذلك التزاما بالاستحقاق الدستورى، الذى أعاد الغرفة الثانية للبرلمان للعمل بعد إلغائها لمدة خمس سنوات سابقة .

وينافس اليوم نحو 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي فى انتخابات مجلس الشيوخ، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضو بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضو بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.

وتبدأ عمليات التصويت داخل مصر على مدار اليوم وغدا من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من نواب البرلمان، المواطنين، بضرورة النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية لإثراء التجربة النيابية، واختيار من يمثلونهم تحت قبة البرلمان.

قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لـ "الوطن"، إن المشاركة فى العملية الانتخابية هو واجب وطنى على الجميع.

وأشار إلى أن المشاركة لها كثير من الفوائد أبرزها دعم الحياة النيابية واختيار نواب حقيقيين يعبرون عن مطالب الجماهير، وكذلك تدعم وترسخ من العملية الديمقراطية فى مصر.

وأشار النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، لـ"الوطن"، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ التى ستشهدها مصر على مدار يومين اليوم وغدا داخل مصر هى ترجمة حقيقية للاستحقاق الدستوري الذي استفتى عليه الشارع المصري من خلال التعديلات الدستورية، والتي أعادت الغرفة الثانية للبرلمان للحياة النيابية لإثرائها.

وطالب "حسب الله" جميع المصريين بالمشاركة واختيار من يمثلوهم لخمس سنوات مقبلة وهى مدة الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ.

وقال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ هي "استحقاق دستوري" يتطلب من الجميع المشاركة فيه لإتمامه.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات لها طبيعة خاصة لا سيما أنها تأتي في ظل اتخاذ الدولة لتدابير احترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال: "نحن بحاجة إلى مساعدة الدولة فى هذه المهمة من خلال تحقيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل مقارات اللجان الانتخابية وارتداء الكمامات".