توافد المواطنين على لجان السيدة زينب وسط تشديدات أمنية مكثفة

شهدت اللجان الانتخابية في منطقة السيدة زينب مع بداية العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، تشديدات أمنية في محيط اللجان الانتخابية بشارع بورسعيد وميدان السيدة، حيث انتشرت القوات في محيط اللجان الانتخابية، بمدارس السيدة زينب الرسمية للغات، ومدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية.

وشهدت عدد من اللجان إقبال متوسط من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لاختيار ممثليهم.

يذكر أن اليوم وغدا تشهد البلاد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتنطلق في التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.