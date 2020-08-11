الصحة تطالب الناخبين بارتداء الكمامات أثناء التصويت

حرصت وزارة الصحة والسكان علي وضع مجموعة نصائح للمواطنين أثناء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إذ شددت في منشور توعوي لها، على أهمية ارتداء الكمامات الطبية أثناء التصويت.

وتابعت الوزارة: "تخلص من الكمامة بوضعها داخل كيس بلاستيك وأغلقه جيدا وضعه في سلة المهملات، واغسل يديك بكثرة بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد عملية الاقتراع".

وأضافت: "لا بد من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، والتزم بالعلامات المختلفة والمخصصة لتحديد المسافات الآمنة، فضلا عن تطهير الأقلام المستخدمة في عملية الاقتراع واستخدام المناديل الورقية أثناء الاقتراع".

وأكدت ضرورة العودة للمنزل وعدم استكمال عملية الاقتراع إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي كالكحة وارتفاع درجة الحرارة، واتجه لأقرب مستشفى للكشف".

يذكر أنّ انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت في الخارج على مدار يومين، هما 9 و10 من أغسطس الحالي، فيما يتم التصويت في الداخل على مدار يومَي 11 و12 من ذات الشهر، وتكون جولة الإعادة يومَي 6 و7 من شهر سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر المقبل.