توافد سيدات على لجان انتخابات الشيوخ بالمنيا

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في المنيا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصت السيدات على التوافد بأعداد كبيرة أمام لجان مدارس صفي الدين أبو شناف والثانوية بنات والمعهد الازهري بمدينة المنيا.

كما فتحت اللجان الانتخابية في قرى المحافظة أبوابها وانتظمت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحا، وقد تفقد عدد من القيادات الأمنية محيط اللجان للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية منعا لانتشار فيروس كورونا.