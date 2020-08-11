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وفاة السيناريست كورت لودتك: خطفته السينما من الصحافة فحصد الأوسكار

كتب 3 أفلام للمخرج سيدني بولاك

كتب:

محمد غالب
09:33 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
كورت لودتك

كورت لودتك

توفي اليوم، السيناريست الأمريكي كورت لودتك، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض بحسب موقع variety.

وولد كورت، في 28 سبتمبر 1939، في ولاية ميشيجان بأمريكا، ورحل في نفس الولاية، وعمل لفترة طويلة في الصحافة قبل أن يتركها ليحترف كتابة السيناريو.

وحصد كورت لودتك، جائزة أوسكار، مرة عام 1986، عن كتابته سيناريو فيلم Out of Africa، وهو من إخراج سيدني بولاك، وبطولة ميريل ستريب وروبرت ريدفورد. ولاقى الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، بإجمالي ترشيحات للأوسكار 11، حصد منها 7.. وتخطت أرباح الفيلم 227 مليون دولار، بحسب موقع IMDB.

وقبل حصده للأوسكار، ترشح لها عن كتاباته فيلم  Absence of Malice، عام 1981، وهو من إخراج سيدني بولاك، وبطولة بول نيومان، سالي فيلد، بوب بالابان.

وترشح كورت لودتك، لجائزتي جولدن جلوب، وحصد جائزة بافتا، عام 1987، وترشح لجائزتين من رابطة الكتاب الأمريكية.

وفي عام 1999، كتب كورت، فيلم Random Hearts، وهو من بطولة هاريسون فورد، وإخراج سيدني بولاك.

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