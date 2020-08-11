إقبال كثيف على لجان التصويت في سوهاج

بدأت اللجان الانتخابية البالغ عددها 698 مقرا انتخابيا و794 لجنة فرعية بمحافظة سوهاج، في استقبال الناخبين البالغ عددهم 3 مليون و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت المدرسة الثانوية العسكرية بمدينة سوهاج، توافدا من الناخبين قبل بدء عملية التصويت، ومن المقرر أن تشهد لجان المدرسة إقبالا كثيفا من الناخبين خلال اليوم.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية بحضور جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، لمراجعة الاستعدادات النهائية والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كل سبل الدعم لإنجاح الانتخابات.

وقال المحافظ إن المقار الانتخابية جاهزة وفقا للكشوف المرسلة، مشيرا إلى تجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة، والتطهير بمحيط اللجان قبل وبعد انتهاء اليوم الانتخابي.

وأشار "الفقي" إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وجميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بالتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين؛ لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق والمشرف، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.