رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يدلي بصوته بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري

يدلي محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته الانتخابي باللجنة الفرعية رقم 321 بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهري بشارع السباق في تمام الثانية عشر ظهر اليوم.

وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب جموع الشعب المصري ممن لهم حق التصويت للمشاركة في الانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً واستحقاقا دستورياً، وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع، تأكّيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، تعد الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.