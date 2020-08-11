توافد الناخبين على لجنة الجمهورية الابتدائية المشتركة بالمعادي

توافد العديد من المواطنين منذ بدء العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، على لجنة مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة بمنطقة المعادي للإدلاء بأصواتهم، كما توافد العديد من المواطنين على مدرسة هدي شعراوي بالسلام أول، ومدرسة النجوم في مصر الجديدة.

وشهدت لجان القاهرة تشديدات أمنية من قبل ضباط وأفراد مديرية أمن القاهرة، ووفرت المديرية المستلزمات الطبية للناخبين مع توفير المسافة الأمنية بين الناخبين حفاظا علي سلامتهم.

ةينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردي، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما (15) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالقانون.