تأخر فتح باب لجنة فنون جميلة بالزمالك لمدة 30 دقيقة

تأخرت لجنة كلية فنون جميلة بالزمالك، بدائرة القاهرة، في فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث اصطف المواطنون في طوابير أمام اللجنة قبل فتح الأبواب بنحو ساعة كاملة، واستمروا حتى التاسعة ونصف صباحا، متخذين جميع الإجراءات الوقائية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

وينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.