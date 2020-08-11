"محمد" يتطوع لاستخراج بيانات الناخبين في قنا: تركت أشغالي عشان مصر

تطوع محمد محمود أحد المواطنين في قرية أبو مناع لاستخراج بيانات الناخبين خاصة كبار السن من خلال الهاتف المحمول الخاص به.

وقال "محمد"، الذي يقف أمام 4 لجان انتخابية بمدرسة الشهيد محمد الأمين، بقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا، أكبر الكتل التصويتية، إنَّه جاء بالدراجة النارية من الصباح الباكر، لاستخراج أرقام لجان الناخبين لكبار السن وغيرهم من خلال الدخول إلى موقع الهيئة العليا للانتخابات.

وتابع أنَّ هذا العمل تطوعًا ودون توجيه من أحد، مؤكّداً أنَّه ترك أعماله اليوم في سبيل دعم الحياة السياسية والديمقراطية في مصر.

ويوجد بمحافظة قنا 348 مركزًا انتخابيًا استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، وبها أكثر من 2 مليون ناخب وناخبة، ويتنافس 42 مرشحًا على 3 مقاعد فردية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.