إقبال الناخبين على مدرسة التوفيقية الثانوية بنين وسط الأغاني الوطنية

شهدت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة روض الفرج، إقبالا من قبل الناخبين الذين اصطفوا أمام المدرسة، منذ بداية موعد التصويت في التاسعة صباحا، ومنهم من جلس داخل الخيم، للحماية من أشعة الشمس المتساقطة عليهم، وسط وجود أمني مكثف، بجانب الالتزام بارتداء "الماسك"، وحرصوا منظمين العملية الانتخابية داخل المدرسة على إعطاء "ماسك" للناخبين غير مرتديها، بجانب استخدام الكحول، في أجواء تسودها الأغاني الوطنية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.