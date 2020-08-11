تزايد أعداد الناخبين فى لجان منفلوط بأسيوط

تزايدت بشكل ملحوظ أعداد الناخبين في لجان الإنتخاب بمنفلوط خاصة لجنة رقم 536 بقرية بنى رافع بمنفلوط، حيث شهدت هذه اللجان توافد الناخبين بمجموعات للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن اللجنة تأخرت قرابة 40 دقيقة عن بدء التصويت وذلك لتأخر وصول القاضي المشرف على اللجنة.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.