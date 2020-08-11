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تأخر فتح لجان مدرسة النهضة الرسمية للغات بالجيزة

كتب:

سارة صلاح
10:27 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أحد لجان الجيزة

أحد لجان الجيزة

تأخرت لجان مدرسة النهضة الرسمية للغات، بمنطقة جنوب الجيزة، عن فتح أبوابها أمام الناخبين عن الموعد المحدد بنحو 20 دقيقة، رغم توافد بعض المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم على اللجان، وذلك في أولى أيام التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي ستستمر لمدة يومين.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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