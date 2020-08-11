"6 أكتوبر التعليمية" تنظم مسيرات لحث المواطنين على المشاركة بالشيوخ

نظمت إدارة 6 أكتوبر التعليمية، وقفة ومسيرة للمعلمين أمام مقر الإدارة التعليمية في وقت مبكر صباح اليوم، قبل فتح باب التصويت في التاسعة صباحا، لدعوة الناخبين للمشاركة في انتخابات الشيوخ المقررة اليوم وغدا.

وتصدرت نجوى عبدالمعطي، مديرة الإدارة، مسيرة حملت علم مصر، وهتفت تحيا مصر، انطلاقا من مكتبها بمقر الإدارة التعليمية، وسط أجواء من الفرحة من جانب المشاركين، وأصوات الأغاني الوطنية التي كانت تتردد في المكان.

وقالت حنان عبدالبديع سليمان، مديرة مدرسة 6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات، والتي تواجدت مع حشد من مدرسي المدرسة: "نحن لا نتبع أي مرشح أو حزب، وإنما جئنا لنقول لبلدنا نحن هنا، وإن شاء الله بلدنا ستكون بخير وديمقراطية".

وأضافت حنان، أنّه من المقرر تنظيم مسيرة بالسيارات تتجه إلى مقر جهاز مدينة أكتوبر، وبعدها تبدأ الأتوبيسات إيصال الناخبين إلى لجانهم الانتخابية.