انتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ بجميع المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، مؤكدا على انتظام سير الانتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها 395 مقرا ومركزا و727 لجنة فرعية ولجنة عامة، وأوضح أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 4051700 ناخبا.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات مجلس الشيوخ وعدة آليات للتدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الإنتخابات، مؤكدا على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لحين الانتهاء من الانتخابات، وذلك بحضور القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة من الجهات المعنية المشاركة في العملية الانتخابية.