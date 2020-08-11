صور.. رئيس "الأسقفية" يدلي بصوته: "الشيوخ" يثري الحياة النيابية بمصر

أدلى الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، بصوته اليوم الثلاثاء في انتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد لأول مرة بعد استحداث المجلس كغرفة نيابية ثانية.

رئيس الأساقفة الذى يشغل منصب مطران مصر أيضا، أدلى بصوته على مقربة من مقر كنيسته بالزمالك، وقال في بيان له، إنّ مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في مصر إذ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب.

ودعا حنا جموع المصريين للتصويت في الانتخابات التي تتم على مدار يومين، مؤكدًا أنّ المجلس يلعب دورًا مهمًا جدًا في تنمية الديمقراطية التي نتوق لها جميعًا.

وزاد حنا: "من الضروري أن يختار الناخبون أعضاء مجلس الشيوخ بعناية شديدة من بين هؤلاء الذين يملكون خبرة سياسية أو عملية تمكنهم من تمثيل المصريين والتعبير عنهم".