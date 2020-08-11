تعقيم وتطهير محيط لجان انتخابات "الشيوخ" بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات تطهير وتعقيم محيط بعض مقرات ولجان انتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، حرصًا على سلامة المواطنين والناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن أجهزة المحافظة استعدت لاستقبال الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ بجاهزية كافة المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقار الانتخابات.

ومن جانب آخر، تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة محيط بعض المقرات الإنتخابية واللجان بمدارس مركز القوصية، للتأكد من أعمال التعقيم والتطهير للجان الفرعية بواسطة فرق التطهير والتعقيم، فضلاً عن التأكد من جاهزية بوابات التعقيم والمظلات كمكان لانتظار الناخبين لمنع التزاحم، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام اللجان تسهيلًا على الناخبين.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة، متمثلة في 496 مركزًا انتخابيًا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، إضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.