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القصبي عقب الإداء بصوته في انتخابات الشيوخ: شاركوا.. ما تسيبوش حقكم

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حسام ابو غزالة
12:04 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
مجلس النواب

مجلس النواب

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى أن المشاركة السياسية للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطنى.

وأضاف القصبي في تصريحات صحفية عقب الإداء بصوته في الانتخابات، أنه يجب على المواطن أن يستخدم حقه ويشارك ويدعم الدولة المصرية فى تأسيس مؤسساتها الديمقراطية، وأنه استكمال لمؤسسات الدولة حيث يعد مجلس الشيوخ مجلس ذو أهمية حيث سيضم مجموعة من أصحاب الفكر والخبرات السياسية والتشريعية وسوف يكون له أثر إيجابي على العملية التشريعية بمصر موجها رسالته لجموع المصريين "ما تسيبوش حقكم".

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