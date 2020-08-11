نائب: عودة مجلس الشيوخ تثري الحياة النيابية بكل قوة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يعزز المسار الديمقراطي، ويعزز وجود الأحزاب السياسية ويعطيها الفرصة للتعبير عن نفسها من خلال المجلس.

ودعا مشهور جموع الشعب المصري ممن له حق التصويت للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11و12 أغسطس الجاري، مناشدا المواطنين والناخبين، عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين للتيارات الإرهابية، بعدم المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور ولأي أسباب أو معتقدات يروج لها البعض، سواء ما يردده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة وأنها محسومة مقدما أو أن ذلك المجلس ليس له أهمية كبيرة.

وقال إن المشاركة السياسية في حد ذاتها هو المحور الرئيسي للديمقراطية، وهي حق للمواطنين لا يجب على أحد أن يتنازل عنه، مضيفًا أن عودة مجلس الشيوخ تثري وبكل قوة الحياة النيابية في مصر، وأن جميع ديمقراطيات العالم الحديث تعتمد بشكل رئيسى على غرفتين للبرلمان، وأن اتساع دائرة تمثيل المواطنين بالمجالس النيابية في مصر أمر في غاية الإيجابية ويأتي تعزيزًا للمناخ والمسار الديمقراطي الذي رسخه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد المسؤولية في 2014.