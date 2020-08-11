"الكمامات" أحدث وسيلة دعاية بانتخابات الشيوخ في السلام

يقدم أنصار مرشحي مجلس الشيوخ، عددا من الخدمات الانتخابية للمواطنين أمام لجان مدينتي السلام والنهضة، حيث اصطف عدد من الأنصار بأجهزة كمبيوتر على جانبي الطرق المؤدية للجان، لمساعدة الناخبين في استخراج لجانهم وأرقام قيدهم بكشوف الانتخاب.

ويقوم أنصار المرشحين بتقديم الكمامات كدعاية للمرشحين، في تقليد جديد، وذلك لتشجيعهم علي الدخول والانتخاب، فيما أطلق بعض المرشحين عربات نقل ركاب تجوب مدينتي السلام والنهضة لحمل من يريد الانتخاب إلى لجنته وإعادته بالمجان.

من ناحية آخرى، انتشرت سيارات الإسعاف بشكل كبير أمام اللجان تحسبا لأي طاريء، وشوهدت السيارات متمركزة أما كل لجنة تقريبا، وذلك لتقديم المساعدة لكبار السن، ونقل من يحتاج منهم لسيارة إسعاف للتصويت.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.